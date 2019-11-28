Полузащитник «Ньюкасла» Ритчи перенес повторную операцию на лодыжке
28 ноября 2019, 16:06
Полузащитник «Ньюкасла» Мэтт Ритчи перенес повторную операцию на лодыжке, сообщает официальный сайт клуба.
Игрок травмировал лодыжку в матче с «Лестером» в августе этого года и был вынужден перенести первую операцию. Однако восстановление 30-летнего англичанина проходило не должным образом, и ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.
Ожидается, что полузащитник сможет вернуться в строй в январе следующего года.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...