Гимарайнс: «Ньюкасл» станет большой силой в мировом футболе»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс высказался о будущем английского клуба.

«Ньюкасл» станет большой силой в мировом футболе, — приводит слова Гимарайнса BBC. — Я не сомневаюсь в своем решении перейти в этот клуб».

Полузащитник рассказал о целях «Ньюкасла» в нынешнем сезоне.

«Ньюкасл» не скрывал, что главная задача — остаться в АПЛ в нынешнем сезоне. Но цель на ближайшие годы состоит в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть ее», — сказал он.

30 января «Ньюкасл» объявил о переходе Гимарайнса из «Лиона». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 21 матча АПЛ «Ньюкасл» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.