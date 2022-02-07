«Ньюкасл» продал акцию номиналом в 5 пенсов за 40 миллионов фунтов стерлингов

«Ньюкасл» сделал интересный ход для увеличения трансферного бюджета, сообщает Chronicle Live.

Клуб выпустил акцию номиналом в 5 пенсов и продал ее неизвестному инвестору за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» получил новых владельцев. Клуб приобрел консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.