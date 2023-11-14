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Родри: «Матч с «Челси» был страстным, забиваешь, потом пропускаешь. Фанатам нравится такой футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Челси» (4:4) матче 12-го тура чемпионата Англии. В этой встрече 27-летний футболист забил гол на 86-й минуте.

«Чувствуем себя обессиленными. Невероятная игра, отдаю «Челси» должное. Думаю, они провели отличный матч. Не думаю, что мы были в лучшей форме, если говорить об индивидуальности. Команда истощена, допускала ошибки с мячом, мы не были бдительны. Понимаю, фанатам нравится такой футбол. Этот матч был страстным, ты забиваешь, потом пропускаешь — это немного безумно, не такой тип игры нам нравится», — приводит слова Родри BBC.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. 4:4! «Челси» и «Ман Сити» выдали матч-фантастику на все времена

«Манчестер Сити» знимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. 25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем».

Родри в текузем сезоне сыграл за «Сити» 10 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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Эдерсон из-за повреждения пропустит ноябрьские матчи сборной Бразилии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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