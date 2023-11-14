Эдерсон из-за повреждения пропустит ноябрьские матчи сборной Бразилии

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон пропустит ноябрьские матчи сборной Бразилии, утверждает Manchester Evening News. Сроки восстановления игрока не сообщаются.

Национальная команда сыграет с Колумбией — 17 ноября и с Аргентиной — 21-го.

Голкипер повредил левую ногу в середине второго тайма матча с «Челси» (4:4) в 12-м туре АПЛ. Игра состоялась 12 ноября.

В этом сезоне Эдерсон провел за «Сити» 16 матчей и 5 игр отстоял на ноль.