Трансфер Салаха в «Ливерпуль» занял второе место в рейтинге лучших приобретений в истории клуба
FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.
Как сообщает источник, 1-е место занял переход Кенни Далглиша из «Селтика» в 1977 году. На 2-м месте -трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Покупка Иана Раша в «Честер Сити» (1980 год) замкнула тройку лучших трансферов «мерсисайдцев».
31-летний Салах — чемпион Англии-2019/20 и победитель Лиги чемпионов-2018/19 в составе «Ливерпуля» , провел за английский клуб в АПЛ 227 матчей, забил 144 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|- : -
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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