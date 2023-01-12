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Сегодня, 11:32

Гюндоган — о вылете «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги: «Допустили много ошибок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Саутгемптона» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень разочаровывает не только результат, но и игра. Это определенно не то, чего мы хотели. У нас были надежды пройти дальше в Кубке, но с таким выступлением не было никаких шансов. С нашей стороны этого было недостаточно.

Есть несколько моментов в контроле мяча, мы были недостаточно агрессивны, не выигрывали единоборства, давая им возможность играть. С мячом мы допустили много ошибок, пропустили много передач, слишком легко отдали им мяч, и это привело к двум голам. Мы были недостаточно хороши, чтобы создавать моменты, недостаточно хороши, чтобы забить гол», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Сити».

Следующим соперником «Саутгемптона» будет «Ньюкасл». Первый матч 1/2 финала пройдет 23 января.

Илкай Гюндоган
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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