Полузащитник «Ливерпуля» Милнер назвал главный качества Юргена Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер назвал главный качества главного тренера команды Юргена Клоппа перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом».

«Искренний. Энергичный. Веселый. Когда он говорит с командой, он всегда старается быть мягким. Так было перед финалом Лиги чемпионов 2018 года. Он проводил самое обычное предматчевое собрание — говорил об игре, тактике, о том, что мы собираемся делать и что будет делать соперник. Но он знал, что будет непросто и на нем были боксеры от Криштиану Роналду», — цитирует Милнера Daily Mail.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» встретится с «Реале» в финальном матче Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.