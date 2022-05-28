Нкетиа продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний англичанин продлит контракт до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и два клуба бундеслиги, однако «Арсенал» хочет сохранить форварда.

В минувшем сезоне Нкетиа провел 28 матчей и забил 10 голов, став третьим бомбардиром клуба. Больше только у Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу, которые забили 12 и 11 голов соответственно.