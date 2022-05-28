В «Челси» подтвердили продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Боэли

Руководство «Челси» опубликовало заявление о продаже клуба на официальном сайте.

«Можем подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодда Боэли. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник», — говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что с делка по продаже «Челси» официально завершена и одобрена руководством АПЛ. Также сделку одобрило правительство Великобритании.

Сообщалось, что в начале мая группа собственников во главе с Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Лондонский клуб принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу с 2003 года. 2 марта Абрамович объявил о намерении продать клуб. Правительство Великобритании 10 марта ввело против бизнесмена санкции, из-за которых продажа была приостановлена и могла состояться только по специальному разрешению правительства.