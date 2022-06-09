Грилиш: «Играя за «Манчестер Сити», я перестраховываюсь, а в сборной Англии чувствую больше свободы»

Полузащитник Джек Грилиш рассказал о разнице в игре за сборной Англии и «Манчестер Сити». 26-летний англичанин признался, что играть в национальной команде ему комфортнее, чем в клубе.

«Играя за «Манчестер Сити», я перестраховываюсь, а в сборной Англии чувствую больше свободы, — приводит слова Грилиша The Telegraph. — Я забиваю мячи, отдаю результативные передачи и так далее. Это сложно объяснить. Надеюсь, мне удастся перенести это в матчи за клуб и продолжить прогрессировать«.

По словам полузащитника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт разные.

«У Гвардиолы все подчинено структуре. Конечно, нечего жаловаться, учитывая, что он дал футболу, как он успешен. В это же время Саугейт больше похож на то, что вы можете себе представить. Конечно, у нас есть схема и структура, но Гарет говорит мне: «Если ты чувствуешь, что нужно перейти на другой фланг и получить мяч там, то бери и делай это». Но это не связано с ощущением свободы, в данном случае оно больше идет изнутри«, — сказал он.

В прошедшем сезоне Грилиш забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.