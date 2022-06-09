«Ливерпуль» уверен, что выиграет борьбу за Нуньеса у «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» уверен в успешном осуществлении сделки по переходу нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» также хочет подписать 22-летнего уругвайца, но мерсисайдский клуб уверен, что выиграет конкуренцию.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил лиссабонскому клубу 100 миллионов евро за нападающего.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.