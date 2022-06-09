Полузащитник «Лидса» Филлипс откажет «МЮ» из-за соперничества между клубами

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» видят в 26-летнем англичанине идеальную долгосрочную замену для бывшего полузащитника Фернандиньо.

Отмечается, что полузащитником также интересуются «Вест Хэм» и «Астон Вилла», поэтому «Манчестер Сити» не собирается тянуть и хочет официально связаться с «павлинами» по поводу трансфера Филлипса в июне.

Также сообщается, что интерес к Филиппсу проявляет «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцам будет сложно осуществить трансфер, так как у полузащитника сформировалась прочная связь с «Лидсом». Учитывая ярое соперничество между клубами, англичанин, родившийся в Лидсе, откажется от перехода в стан «красных дьяволов».

При этом «Лидс» все еще надеется убедить Филиппса продлить контракт. Клуб хочет, чтобы полузащитник провел в команде еще один сезон.

В прошедшем сезоне Филиппс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.