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Полузащитник «Лидса» Филлипс откажет «МЮ» из-за соперничества между клубами

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» видят в 26-летнем англичанине идеальную долгосрочную замену для бывшего полузащитника Фернандиньо.

Отмечается, что полузащитником также интересуются «Вест Хэм» и «Астон Вилла», поэтому «Манчестер Сити» не собирается тянуть и хочет официально связаться с «павлинами» по поводу трансфера Филлипса в июне.

Также сообщается, что интерес к Филиппсу проявляет «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцам будет сложно осуществить трансфер, так как у полузащитника сформировалась прочная связь с «Лидсом». Учитывая ярое соперничество между клубами, англичанин, родившийся в Лидсе, откажется от перехода в стан «красных дьяволов».

При этом «Лидс» все еще надеется убедить Филиппса продлить контракт. Клуб хочет, чтобы полузащитник провел в команде еще один сезон.

В прошедшем сезоне Филиппс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/06/08/transfer-notebook-man-city-test-leeds-resolve-kalvin-phillips/
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Тоттенхэм Хотспур

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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Эзри Конса

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 27 1 9
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