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10 февраля, 23:27

Эриксен: «Будет здорово выйти на поле после того, что произошло»

Эриксен рассказал о своем возвращении в футбол после остановки сердца
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своем возвращении в футбол после остановки сердца.

«Я не изменю свой игровой стиль, — приводит слова Эриксена BBC. — У меня было время на то, чтобы дисциплинированно тренироваться. Сейчас я в лучшем состоянии, чем был. Просто мне не хватает игровой практики».

Полузащитник считает, что может вернуться на свой уровень.

«Как только тренер захочет включить меня в состав, я смогу сыграть. Но сейчас мы идем шаг за шагом. Получить возможность снова сыграть — это будет нечто особенное для меня. Будет здорово выйти на после того, что произошло», — сказал он.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом».

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/60338663
Кристиан Эриксен
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 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
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 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
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 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
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Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
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 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
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 4 : 2
28.11 17:00
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 2 : 1
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
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Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

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