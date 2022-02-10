Эриксен: «Будет здорово выйти на поле после того, что произошло»

Эриксен рассказал о своем возвращении в футбол после остановки сердца

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своем возвращении в футбол после остановки сердца.

«Я не изменю свой игровой стиль, — приводит слова Эриксена BBC. — У меня было время на то, чтобы дисциплинированно тренироваться. Сейчас я в лучшем состоянии, чем был. Просто мне не хватает игровой практики».

Полузащитник считает, что может вернуться на свой уровень.

«Как только тренер захочет включить меня в состав, я смогу сыграть. Но сейчас мы идем шаг за шагом. Получить возможность снова сыграть — это будет нечто особенное для меня. Будет здорово выйти на после того, что произошло», — сказал он.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом».