«Челси» готов рассмотреть предложения по Кепе

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб, сообщает ESPN 10 февраля.

По информации источника, «Челси» готов выслушать предложения по 27-летнему испанцу, несмотря на то что он неплохо проявил себя в отсутствие вратаря Эдуара Менди.

Ожидается, что наибольший интерес к вратарю будут проявлять зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне Кепа провел 13 матчей за «Челси» и пропустил восемь мячей. Контракт вратаря с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 10 миллионов евро.