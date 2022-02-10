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Сегодня, 22:47

«Челси» готов рассмотреть предложения по Кепе

Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб, сообщает ESPN 10 февраля.

По информации источника, «Челси» готов выслушать предложения по 27-летнему испанцу, несмотря на то что он неплохо проявил себя в отсутствие вратаря Эдуара Менди.

Ожидается, что наибольший интерес к вратарю будут проявлять зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне Кепа провел 13 матчей за «Челси» и пропустил восемь мячей. Контракт вратаря с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4590612/kepa-facing-battle-to-save-chelsea-career-after-edouard-mendy-return-sources
Кепа Аррисабалага
Эдуар Менди
Футбол
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
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 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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