Джака: «Никогда не встречал такого тренера, как Артета. Он сосредоточен на футболе 24 часа в сутки»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артете.

«В прошлом сезоне мы проиграли первые три матча. У некоторых людей уже лопнуло терпение. Но теперь вы видите, что может произойти, когда вы даете тренеру время. В конце концов это его первый опыт в должности главного тренера. Он особенный. За время своей карьеры я работал со многими тренерами, но никогда не встречал такого, как Артета. Кажется, что он сосредоточен на футболе 24 часа в сутки. У него всегда есть план А, Б и, может быть, даже план Z. Он лучший не только как футбольный стратег, но и как человек», — приводит Goal слова полузащитника.

Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году. Под его руководством лондонская команда стала обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.