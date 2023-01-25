Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону»

Стала известна причина несостоявшегося трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Летом 2021 года Роналду, который выступал на тот момент в «Ювентусе», планировал продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако в итоге португалец подписал контракт со своим бывшим клубом, «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать экс-футболиста «Реала» только в случае ухода из команды двоих нападающих.

Летом 2021-го из «Манчестер Сити» в «Барселону» перешел форвард Серхио Агуэро. Также к трансферу в каталонский клуб был близок Рахим Стерлинг, но стороны не смогли договориться насчет условий контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».

В конце декабря португалец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с клубом из Саудовской Аравии на полтора года. Отмечалось, что футболист будет получать оклад в размере 75 миллионов долларов в год.