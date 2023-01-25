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Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону»

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Стала известна причина несостоявшегося трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Летом 2021 года Роналду, который выступал на тот момент в «Ювентусе», планировал продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако в итоге португалец подписал контракт со своим бывшим клубом, «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать экс-футболиста «Реала» только в случае ухода из команды двоих нападающих.

Летом 2021-го из «Манчестер Сити» в «Барселону» перешел форвард Серхио Агуэро. Также к трансферу в каталонский клуб был близок Рахим Стерлинг, но стороны не смогли договориться насчет условий контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».

В конце декабря португалец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с клубом из Саудовской Аравии на полтора года. Отмечалось, что футболист будет получать оклад в размере 75 миллионов долларов в год.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11670429/Ronaldos-Man-City-2021-fell-Sterling-agree-terms-Barca.html
Криштиану Роналду
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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