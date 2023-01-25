«Тоттенхэм» готов уже сегодня подписать контракт с нападающим «Вильярреала» Данжума

«Тоттенхэм» может подписать контракт с нападающим «Вильярреала» Арно Данжума уже сегодня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter. По его данным, «шпоры» арендуют игрока.

Ранее сообщалось, что трансфер форварда согласовал «Эвертон», но «Тоттенхэм» опередил «ирисок».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Контракт 25-летнего голландца с испанской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Данжума провел за испанский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.