Погба приостановил переговоры с «ПСЖ». Игрок может перейти в «Ювентус»

Погба приостановил переговоры с «ПСЖ» ради перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус», утверждает Tuttosport.

Ради предложения «Юве» французский футболист приостановил все контакты с представителями из «ПСЖ»

29-летний хавбек принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед», хотя английский клуб пытался сохранить игрока.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 25 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.