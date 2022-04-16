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Сегодня, 16:25

«Тоттенхэм» на последней минуте проиграл «Брайтону»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» на своем поле в матче 33-го тура чемпионата Англии. Гости вырвали победу на последней минуте матча — 1:0.

Прервалась серия «Тоттенхэма» из четырех побед подряд. Команда осталась на четвертом месте в турнирной таблице (57 очков).

«Брайтон» поднялся на десятое место (40 очков).

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 14:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Брайтон & Хоув
Голы
Троссар, 90 (0:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон Ромеро Эмерсон Роял Дайер Дэвис Хейбьерг Бентанкур (Уинкс, 72) Сон Хын Мин (Бергвайн, 88) Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 64)
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти (Марч, 82) Данк Велтман Кукурелья Биссума Макаллистер Мвепу (Уэлбек, 46) Гросс Кайседо (Лаллана, 78) Троссар
Предупреждения
Кулушевски 27’, Бентанкур 34’, Эмерсон Роял 90+4’  -  Мвепу 26’, Биссума 58’, Данк 90+5’
Судьи
Поусон (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Ф1 (0)

13%

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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