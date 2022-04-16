«Тоттенхэм» на последней минуте проиграл «Брайтону»

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«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» на своем поле в матче 33-го тура чемпионата Англии. Гости вырвали победу на последней минуте матча — 1:0.

Прервалась серия «Тоттенхэма» из четырех побед подряд. Команда осталась на четвертом месте в турнирной таблице (57 очков).

«Брайтон» поднялся на десятое место (40 очков).