Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не намерен переходить в «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, 29-летний футболист, который летом покинет «МЮ», получил предложение от команды Хосепа Гвардиолы, но решил перейти в другой клуб.

Фаворитами полузащитника являются «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».

Контракт Погба с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Он выступает за команду с 2016 года.

В нынешнем сезоне Погба забил один гол и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.