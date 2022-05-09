«Тоттенхэм» заинтересован в полузащитнике «Вероны» Бараке

Полузащитник «Вероны» Антонин Барак интересен «Тоттенхэму», сообщает Inside Futbol.

27-летнего футболиста также связывают с клубами бундеслиги и серии А. Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

Барак перешл в «Верону» из «Удинезе» летом 2021 года.

В текущем сезоне чешский полузащитник забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи в 30 матчах за «Верону» во всех турнирах.