Гвардиола: «В Англии все поддерживают «Ливерпуль», но у них одно чемпионство за последние 30 лет»

Гвардиола считает, что в Англии «Ливерпуль» поддерживают больше, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о поддержке клуба в концовке чемпионата.

«В Англии все поддерживают «Ливерпуль»: СМИ и все остальные. Конечно, это прежде всего из-за того, что у клуба превосходная история в еврокубках. Но не в чемпионате Англии, потому что «Ливерпуль» становился чемпионом один раз за последние 30 лет, но это вовсе не проблема», — цитирует Гвардиолу beIN Sports.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на первом месте с 86 очками. У «Ливерпуля» — 83 пункта.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» — в гостях с «Астон Виллой».