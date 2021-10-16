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Погба: ««Манчестер Юнайтед» заслужил поражение от «Лестера». Надо что-то менять»

20:37
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал заслуженным поражение своей команды в матче 8-го тура АПЛ против «Лестера» (2:4).

«Если честно, мы уже давно проводим матчи вроде сегодняшнего и до сих пор не решили эту проблему. Мы пропустили очень простые и глупые голы. Фанаты будут давить на нас, нам нужно стать более зрелыми и в хорошем смысле наглыми, чтобы показывать свой футбол. Надо разобраться в своих проблемах, потому что мы заслужили поражение. Нужно что-то менять.

Если мы хотим выиграть чемпионство, то мы должны выигрывать такие матчи, даже если они очень сложные. У нас должны быть настрой и тактика победителей. Это относится к каждому, от вратаря до запасного. Мы должны разобраться с проблемами как индивидуально, так и в команде, чтобы все исправить», — приводит BBC слова Погба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками в 8 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58123896

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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