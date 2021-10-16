Погба: ««Манчестер Юнайтед» заслужил поражение от «Лестера». Надо что-то менять»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал заслуженным поражение своей команды в матче 8-го тура АПЛ против «Лестера» (2:4).
«Если честно, мы уже давно проводим матчи вроде сегодняшнего и до сих пор не решили эту проблему. Мы пропустили очень простые и глупые голы. Фанаты будут давить на нас, нам нужно стать более зрелыми и в хорошем смысле наглыми, чтобы показывать свой футбол. Надо разобраться в своих проблемах, потому что мы заслужили поражение. Нужно что-то менять.
Если мы хотим выиграть чемпионство, то мы должны выигрывать такие матчи, даже если они очень сложные. У нас должны быть настрой и тактика победителей. Это относится к каждому, от вратаря до запасного. Мы должны разобраться с проблемами как индивидуально, так и в команде, чтобы все исправить», — приводит BBC слова Погба.
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками в 8 матчах.
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