Погба хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду

Полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», если станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Погба хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем нападающий Криштиану Роналду — около 585 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что если «МЮ» и 28-летний француз не продлят контракт, игрок сможет вести переговоры с другими клубами с 1 января 2022 года.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах и отдал семь результативных передач.