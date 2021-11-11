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Артета попросил повесить фотографию Венгера на базе «Арсенала»

14:11
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что распорядился повесить фотографию бывшего наставника лондонского клуба Арсена Венгера на тренировочной базе.

«Я хотел повесить портрет Венгера с цитатой, как было раньше на «Эмирейтс», — приводит слова Артеты Goal. — Вы можете посмотреть, как футболисты отреагировали на это. Это идет им на пользу. Они проходят мимо фотографию и здороваются с Венгером, смотрят в его глаза, будто он действительно сейчас здесь. Это то, что было нами утрачено и что нужно было вернуть».

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под руководством 72-летнего француза лондонский клуб трижды выиграл чемпионат Англии, а также по семь раз Кубок и Суперкубок страны.

После 11 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками.

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