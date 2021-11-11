Артета попросил повесить фотографию Венгера на базе «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что распорядился повесить фотографию бывшего наставника лондонского клуба Арсена Венгера на тренировочной базе.
«Я хотел повесить портрет Венгера с цитатой, как было раньше на «Эмирейтс», — приводит слова Артеты Goal. — Вы можете посмотреть, как футболисты отреагировали на это. Это идет им на пользу. Они проходят мимо фотографию и здороваются с Венгером, смотрят в его глаза, будто он действительно сейчас здесь. Это то, что было нами утрачено и что нужно было вернуть».
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под руководством 72-летнего француза лондонский клуб трижды выиграл чемпионат Англии, а также по семь раз Кубок и Суперкубок страны.
После 11 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками.
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