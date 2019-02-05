Поднятие обломков самолета, на котором летел Сала, начнется в течение двух дней

Британское бюро расследований авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что операция по подъему обломков самолета, на котором летел аргентинский нападающий Эмилиано Сала, будет начата в течение двух дней. Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело, которое предстоит опознать после подъема из воды.

– В настоящее время ведется подготовка к операции, – приводит AFP заявление представителя AAIB. – Подводная операция будет проведена в ближайшие два дня.

28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" 19 января, однако не успел провести за валлийский клуб ни одного матча. В столицу Уэльса он летел с 59-летним пилотом Дэйвом Ибботсоном.