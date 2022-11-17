Почеттино признался, что готов возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что был бы не против работы в сборной Англии.

На данный момент 50-летний аргентинец находится без команды. Летом он покинул пост главного тренера «ПСЖ».

«Конечно, мои отношения с Англией всегда были очень хорошими. У нас отличные отношения с академиями, мы пытаемся развивать молодых игроков для национальной команды. Мне так комфортно здесь [в Англии]. Никогда не знаешь, что случится. Я открыт для всего», — цитирует Почеттино Athletic.

Сборную Англии сейчас тренирует Гарет Саутгейт, его контракт рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что он может покинуть команду после ЧМ-2022.