Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Австралии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Австралии.

Генеральный директор австралийской футбольной лиги Дэнни Таунсенд заявил, что руководство турнира хочет пригласить португальца.

«Мы выразили свою заинтересованность в том, чтобы привезти Роналду в Австралию. Очевидно, что это определенный риск, но у нас, безусловно, есть предложение, которое он должен рассмотреть», — цитирует Yahoo Sports Таунсенда.

Бывший партнер Роналду по сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани выступает за «Мельбурн Виктори» в чемпионате Австралии.

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать возможные варианты расстаться с 37-летним нападающим после скандального интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне Роналду сыграл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионам евро.