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Сегодня, 10:56

Почеттино намекнул, что Сантосу и Казадеи пока рано выступать за основу «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что полузащитникам Андрею Сантосу и Чезаре Казадеи пока не равно выступать за основу «синих». Оба игрока присоединились к команде по ходу прошлого сезона.

«Сантос и Казадеи? Говорить о чем-то пока рано, они молодые и не должны забывать, что находятся в «Челси». Им нужно время для развития», — цитирует Почеттино пресс-служба.

Казадеи провел вторую половину прошлого сезона в «Рединге», где забил один гол в Чемпионшипе. Сантос на сезон может отправиться в «Порту».

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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