Почеттино намекнул, что Сантосу и Казадеи пока рано выступать за основу «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что полузащитникам Андрею Сантосу и Чезаре Казадеи пока не равно выступать за основу «синих». Оба игрока присоединились к команде по ходу прошлого сезона.
«Сантос и Казадеи? Говорить о чем-то пока рано, они молодые и не должны забывать, что находятся в «Челси». Им нужно время для развития», — цитирует Почеттино пресс-служба.
Казадеи провел вторую половину прошлого сезона в «Рединге», где забил один гол в Чемпионшипе. Сантос на сезон может отправиться в «Порту».
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|0
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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