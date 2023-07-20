«Эвертон» заинтересован в нападающем «Аякса» Бробби

«Эвертон» заинтересован в приобретении нападающего «Аякса» Брайана Бробби, сообщает Sky Sports.

По информации источника, до официального предложения дело пока не дошло, но «Эвертон» поддерживает контакт с «Аяксом», изучая возможность заключения сделки по 21-летнему игроку.

Прошлым летом Бробей был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед» и возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом, но затем решил вернуться в «Аякс» из «Лейпцига».

Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 45 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.