Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода из «ПСЖ»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода из «ПСЖ», утверждает The Telegraph.

Лондонский клуб готов пригласить аргентинского специалиста, если Антонио Конте уйдет в «ПСЖ». Итальянец намерен покинуть «Тоттенхэм» из-за разногласий с руководством по поводу трансферной политики.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года.

50-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. С парижским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также гарантировал команде и чемпионский титул.