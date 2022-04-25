«Манчестер Сити» проведет два выставочных матча в США

«Манчестер Сити» проведет два товарищеских матча в США в рамках подготовки к сезону-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Это будут первые для команды международные выставочные игры за два года.

20 июля «Ман Сити» сыграет с «Америкой» на стадионе в Хьюстоне. Мексиканская команда становилась чемпионом страны 13 раз, что является рекордным показателем.

Соперник и дата второго матча «горожан» в Северной Америке будут объявлены позже.