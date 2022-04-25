Рахим Стерлинг не собирается покидать «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду.

«Меня на данный момент все устраивает в команде. И это самое главное. Новый контракт? Было бы эгоистично говорить об этом сейчас», — цитирует Стерлинга в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Стерлинг забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера — 85 миллионов евро.

Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает летом следующего сезона.