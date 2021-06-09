Пирс рассказал, что Мойес согласовал новый контракт с «Вест Хэмом»

Помощник главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс рассказал, что у лондонского клуба есть договоренность с Дэвидом Мойесом о новом контракте.

«Дэвид и клуб достигли принципиальной договоренности о продлении его контракта. Пока Дэвид не подпишет свой контракт, с моей стороны было бы глупо предпринимать какие-либо шаги.

Клуб сделал мне предложение, и я им очень благодарен за это, но я не вел никаких переговоров из-за своей преданности Дэвиду. Именно он привел меня в клуб», — сообщил Пирс talkSPORT.

В этом сезоне «молотобойцы» заняли шестое место в АПЛ, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.