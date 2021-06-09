Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хазенхюттль подтвердил факт переговоров с «Ливерпулем» о трансфере Минамино

9 июня 2021, 23:42
Теги:

Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль, работающий в «Саутгемптоне», заявил, что «святые» ведут активные переговоры с «Ливерпулем» относительно полноценного трансфера нападающего Такуми Минамино, сообщает Sky Sports.

26-летний японец перебрался в стан «Саутгемптона» на правах полугодичной аренды зимой 2021 года и стал автором двух голов в АПЛ. Трансфер Минамино, забившего 16 мячей за национальную команду, оценивается в 12 миллионов евро.

«Ливерпуль» закончил прошлый сезон на третьей строчке в таблице АПЛ, а «Саутгемптон» остался на 15-м месте.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чакветадзе: «Полуфинал с Зиданшек — это прямая дорога к финалу для Павлюченковой»
Как похудеть без вреда для здоровья. Инструкция от эксперта
Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды
«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд