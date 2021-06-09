Хазенхюттль подтвердил факт переговоров с «Ливерпулем» о трансфере Минамино
9 июня 2021, 23:42
Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль, работающий в «Саутгемптоне», заявил, что «святые» ведут активные переговоры с «Ливерпулем» относительно полноценного трансфера нападающего Такуми Минамино, сообщает Sky Sports.
26-летний японец перебрался в стан «Саутгемптона» на правах полугодичной аренды зимой 2021 года и стал автором двух голов в АПЛ. Трансфер Минамино, забившего 16 мячей за национальную команду, оценивается в 12 миллионов евро.
«Ливерпуль» закончил прошлый сезон на третьей строчке в таблице АПЛ, а «Саутгемптон» остался на 15-м месте.
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