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19-летний полузащитник Гилмор попросил «Челси» отпустить его в аренду

23:02
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19-летний полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Билли Гилмор попросил руководство «синих» отпустить его в сезонную аренду для получения игровой практики, сообщает Sky Sports.

Воспитанник «Рейнджерс» дебютировал за лондонский клуб при Фрэнке Лэмпарде, но Томас Тухель пока не видит в нем игрока основы.

Гилмор, контракт которого подходит к завершению летом 2023 года, в прошлом сезоне лишь пять раз выходил на поле в рамках АПЛ. С учетом всех соревнований Билли провёл за «Челси» 22 матча с 2019 года.

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