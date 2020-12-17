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Пети признался, что «Арсенал» стал для него безразличным

07:43

Экс-игрок «Арсенала» Эмманюэль Пети признался, что сейчас ему безразлична ситуация в лондонском клубе. Француз выступал за «канониров» с 1997 по 2000 год.

— Гнев сменился безразличием, — цитирует RMC Пети. — Я стараюсь максимально отстраниться от всего, что происходит в «Арсенале», чтобы не потерять из-за этого голову... Это логичный ответ на то, что происходит уже много лет.

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