Переход полузащитника «Челси» во «Фламенго» откладывается из-за коронавируса

Полузащитник «Челси» Кенеди близок к переходу во «Фламенго». Однако 25-летний бразилец сдал положительный тест на Covid-19 и теперь вынужден провести ближайшие дни на изоляции, сообщает O Dia.

Из-за этого трансфер футболиста задерживается, однако Кенеди все же успеет оформить свой переход до завершения трансферного окна.

В сезоне-2020/21 Кенеди выступал за «Гранаду» на правах аренды, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 44 матчах за команду. Бразилец перешел в «Челси» из «Флуминенсе» летом 2015 года.