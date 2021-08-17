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Переход полузащитника «Челси» во «Фламенго» откладывается из-за коронавируса

17:20
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Полузащитник «Челси» Кенеди близок к переходу во «Фламенго». Однако 25-летний бразилец сдал положительный тест на Covid-19 и теперь вынужден провести ближайшие дни на изоляции, сообщает O Dia.

Из-за этого трансфер футболиста задерживается, однако Кенеди все же успеет оформить свой переход до завершения трансферного окна.

В сезоне-2020/21 Кенеди выступал за «Гранаду» на правах аренды, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 44 матчах за команду. Бразилец перешел в «Челси» из «Флуминенсе» летом 2015 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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