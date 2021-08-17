Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Директор «Челси» Грановская прокомментировала переход Абрахама в «Рому»

15:45
Теги:

Директор «Челси» Марина Грановская высказалась о переходе форварда Тэмми Абрахама в «Рому».

«Тэмми всегда будут воспринимать на «Стэмфорд Бридж» как одного из наших. Мы гордимся той дорогой, которую он прошел от академии до основного состава «Челси». Благодарны ему за вклад в команду.

Его многочисленные голы в футболке «Челси» и, конечно, же его вклад в недавний триумф в Лиге чемпионов никогда не будут забыты. Я уверена, что все болельщики «Челси» присоединятся ко мне и пожелают Тэмми долгой и успешной карьеры», — цитирует Грановскую официальный сайт «Челси».

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

 
 

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шишкина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании
«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд