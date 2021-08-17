Директор «Челси» Грановская прокомментировала переход Абрахама в «Рому»

Директор «Челси» Марина Грановская высказалась о переходе форварда Тэмми Абрахама в «Рому».

«Тэмми всегда будут воспринимать на «Стэмфорд Бридж» как одного из наших. Мы гордимся той дорогой, которую он прошел от академии до основного состава «Челси». Благодарны ему за вклад в команду.

Его многочисленные голы в футболке «Челси» и, конечно, же его вклад в недавний триумф в Лиге чемпионов никогда не будут забыты. Я уверена, что все болельщики «Челси» присоединятся ко мне и пожелают Тэмми долгой и успешной карьеры», — цитирует Грановскую официальный сайт «Челси».

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.