Переговоры «Челси» по новому контракту с Абрахамом приостановлены

Переговоры «Челси» и нападающего команды Тэмми Абрахама по новому контракту приостановлены, сообщает Goal.com.

По информации источника, клуб не может удовлетворить требования 22-летнего форварда по зарплате. Также, Абрахам хочет получить гарантии, что потенциальное приобретение нового нападающего в летнее трансферное окно не повлияет на количество его игрового времени.

В сезоне-2019/20 Абрахам забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за «Челси». Действующий контракт футболиста с «синими» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 50 миллионов евро.