Пьер-Эмерик Обамеянг: "Рад разделить "Золотую бутсу" с Мане и Салахом. Они классные футболисты и африканцы"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями от победы в гонке бомбардиров чемпионата Англии. Форвард забил за сезон 22 мяча, в заключительном 38-м туре против "Бернли" он сделал дубль (3:1). "Золотую бутсу" форвард сборной Габона разделил с двумя игроками "Ливерпуля", также отличившимися 22 раза: египтянином Мохамедом Салахом и сенегальцем Садио Мане.

- Я разделяю этот титул с еще двумя парнями, которых я очень уважаю, - цитирует BBC Обамеянга. - Они классные футболисты и африканцы. Мы представляем Африку, это здорово.

Я ничего не говорил одноклубникам о "Золотой бутсе". Я не хотел, чтобы они в последнем туре играли только на меня. Я командный игрок.