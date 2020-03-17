Педру Перейра: «В Англии только футбольные клубы отреагировали на коронавирус»

Защитник «Бристоль Сити» Педру Перейра рассказал о том, как в Англии относятся к мерам против распространения коронавируса. По его словам, если футбольные клубы подошли к этому ответственно, то остальные люди не проявляют беспокойства.

— Я живу в Бристоле, и мне кажется, что только в футболе есть такое движение, потому что все заведения открыты, люди ходят по улицам, — цитирует A Bola Перейру. — Я стараюсь не выходить из дома без крайней необходимости и следую плану занятий, который разработал для меня клуб. У меня есть небольшой тренажерный зал, клуб мне разрешил кое-что забрать к себе домой. Говорил с людьми из Италии, и там все очень серьезно. Также общался с близкими из Португалии. Думаю, что в Англии еще далеко не все видят проблему. Только клубы реагируют и проявляют беспокойство.

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