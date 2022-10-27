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Сегодня, 19:48

Патрик Шик может стать заменой Роналду в «МЮ»

Алина Савинова
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Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик может заменить форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mirror.

По словам источника, английский клуб заинтересован в кандидатуре Шика и может подписать с ним контракт в случае ухода из команды Роналду.

Контракт 26-летнего чешского футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Шик провел 10 матчей за немецкий клуб в бундеслиге, в которых забил 2 гола.

Источник: https://us.marca.com/soccer/premier-league/2022/10/27/635aae4322601d0a668b4576.html
Патрик Шик
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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29.10 00:00
Ливерпуль – Лидс
 - : -
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:30
МЮ – Вест Хэм
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Манчестер Сити

 17
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Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

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Фулхэм

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

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Вулверхэмптон Уондерерс

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