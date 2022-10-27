Источник: агента Руби обвинили в угрозах экс-директору «Челси» Грановской

Футбольному агенту Саифу Руби предъявлены обвинения в угрозах в адрес бывшего директора лондонского «Челси» Марины Грановской, сообщает Daily Mail.

Британская полиция расследует информацию о том, что известный агент слал сообщения с угрозами на электронную почту бывшего спортивного директора «Челси».

По данным The Times, агент требовал комиссию в размере 300 тысяч фунтов стерлингов за один из трансферов.

Марина Грановская работала в «Челси» с 2013 по 2022 год.