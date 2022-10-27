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Источник: агента Руби обвинили в угрозах экс-директору «Челси» Грановской

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольному агенту Саифу Руби предъявлены обвинения в угрозах в адрес бывшего директора лондонского «Челси» Марины Грановской, сообщает Daily Mail.

Британская полиция расследует информацию о том, что известный агент слал сообщения с угрозами на электронную почту бывшего спортивного директора «Челси».

По данным The Times, агент требовал комиссию в размере 300 тысяч фунтов стерлингов за один из трансферов.

Марина Грановская работала в «Челси» с 2013 по 2022 год.

ФК Челси
Марина Грановская
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 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
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 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
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 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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29.10 00:00
Ливерпуль – Лидс
 - : -
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
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МЮ – Вест Хэм
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Манчестер Сити

 17
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Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

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И К Ж
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Тоттенхэм Хотспур

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