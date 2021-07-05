Паратичи: «Мы хотим, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме», это наша цель»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи поделился мнением об игре форварда Харри Кейна.

«Кейн — топ-игрок. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он играет за «Тоттенхэм». Мы хотим, чтобы Кейн остался в клубе, это наша цель. Мне посчастливилось увидеть в «Ювентусе» много лучших игроков, и я хочу получить удовольствие от Кейна. Он один из лучших нападающих в мире. Я еще не разговаривал с Харри, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро. Он потрясающий нападающий», приводит слова Паратичи Sky Sports.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о переходе 27-летнего форварда. «Горожане» готовы потратить на игрока 100 миллионов фунтов стерлингов, а также включить в сделку других футболистов. Нынешний контракт англичанина с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Кейн провел за команду 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.