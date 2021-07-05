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Паратичи рассказал, что «Тоттенхэм» мог возглавить Конте, Фонсека или Гаттузо

00:58
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Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи рассказал о том, как клуб искал главного тренера.

«Мы разговаривали со многими тренерами. Антонио Конте — один из тех, с кем мы связывались. Также были Гаттузо и Фонсека. Потом мы решили назначить Нуну, он проделал потрясающую работу в «Вулверхэмптоне», — приводит слова Паратичи Sky Sports.

30 июня 2021 года Нуну Эшпириту Санту официально возглавил «Тоттенхэм». С 2017 года Нуну был главным тренером «Вулверхэмптона», а 21 мая 2021 года покинул команду.

В апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

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Сергей Разин все материалы автора

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