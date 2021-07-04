Голкипер «Брайтона» близок к переходу в «Реал Сосьедад»
15:41
Голкипер «Брайтона» Мэтью Райан близок к переходу в «Реал Сосьедад». Сторонам осталось согласовать последние детали сделки, сообщает Sky Sports.
29-летний австралиец уже согласовал условия личного контракта.
Прошлый сезон Райан провел на правах аренды в «Арсенале». Он сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых пропустил 21 мяч.
У Райана была возможность остаться в лондонском клубе, но он предпочел вариант в Испании, где рассчитывает получать больше игрового времени.
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