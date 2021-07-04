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Голкипер «Брайтона» близок к переходу в «Реал Сосьедад»

15:41
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Голкипер «Брайтона» Мэтью Райан близок к переходу в «Реал Сосьедад». Сторонам осталось согласовать последние детали сделки, сообщает Sky Sports.

29-летний австралиец уже согласовал условия личного контракта.

Прошлый сезон Райан провел на правах аренды в «Арсенале». Он сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых пропустил 21 мяч.

У Райана была возможность остаться в лондонском клубе, но он предпочел вариант в Испании, где рассчитывает получать больше игрового времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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