Голкипер «Брайтона» близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Голкипер «Брайтона» Мэтью Райан близок к переходу в «Реал Сосьедад». Сторонам осталось согласовать последние детали сделки, сообщает Sky Sports.

29-летний австралиец уже согласовал условия личного контракта.

Прошлый сезон Райан провел на правах аренды в «Арсенале». Он сыграл 14 матчей в АПЛ, в которых пропустил 21 мяч.

У Райана была возможность остаться в лондонском клубе, но он предпочел вариант в Испании, где рассчитывает получать больше игрового времени.