«Отличная победа, давайте продолжим». Фабинью — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
11:11
Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный победе своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 10-м туре чемпионата Англии.
— Отличная победа, ребята, — написал Фабинью. — Какая борьба получилась сегодня. Давайте продолжим!
Футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен. Эта победа позволила «Ливерпулю» продолжить лидировать в АПЛ с 28 очками, опережая «Манчестер Сити» на шесть очков.
Great win, guys. What a fight today. Let's keep going! #LFC #YNWA pic.twitter.com/4PoJrCOeAc— Fabinho (@_fabinhotavares) October 27, 2019
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