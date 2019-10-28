Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный победе своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 10-м туре чемпионата Англии.

— Отличная победа, ребята, — написал Фабинью. — Какая борьба получилась сегодня. Давайте продолжим!

Футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен. Эта победа позволила «Ливерпулю» продолжить лидировать в АПЛ с 28 очками, опережая «Манчестер Сити» на шесть очков.

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