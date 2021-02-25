Хендерсон из-за травмы может пропустить чемпионат Европы
12:51
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может пропустить чемпионат Европы-2020, сообщает The Athletic.
30-летний англичанин 20 февраля получил травму паха в матче против «Эвертона» (0:2). Сообщается, что восстановление может занять от 6 до 12 недель.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 12 июля. Сборная Англии на групповом этапе встретится с Хорватией, Чехией и Шотландией.
В текущем сезоне Хендерсон провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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