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Хендерсон из-за травмы может пропустить чемпионат Европы

12:51
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может пропустить чемпионат Европы-2020, сообщает The Athletic.

30-летний англичанин 20 февраля получил травму паха в матче против «Эвертона» (0:2). Сообщается, что восстановление может занять от 6 до 12 недель.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 12 июля. Сборная Англии на групповом этапе встретится с Хорватией, Чехией и Шотландией.

В текущем сезоне Хендерсон провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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